На довыборах в Хабаровском крае певица Вика Цыганова пока на третьем месте
8 сентября 2019, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Виктория Цыганова после обработки 37,78% протоколов занимает третье место на довыборах в Госдуму в Хабаровском крае. По данным ЦИК, артистка набирала 12,05% голосов избирателей.
В России 8 сентября - единый день голосования.
В Хабаровском крае на данный момент на довыборах депутатов Госдумы лидирует кандидат от ЛДПР Иван Пиляев. Пиляев после обработки 37,78% протоколов набирает 39,47% голосов.
На втором месте - кандидат от КПРФ Николай Платошкин. За него проголосовали 22,94% избирателей.