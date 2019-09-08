На довыборах в Хабаровском крае певица Вика Цыганова пока на третьем месте

Певица Виктория Цыганова после обработки 37,78% протоколов занимает третье место на довыборах в Госдуму в Хабаровском крае. По данным ЦИК, артистка набирала 12,05% голосов избирателей.

Радий Хабиров набрал на выборах главы Башкирии 79,2% голосов избирателей - данные Exit-poll

В России 8 сентября - единый день голосования.

В Хабаровском крае на данный момент на довыборах депутатов Госдумы лидирует кандидат от ЛДПР Иван Пиляев. Пиляев после обработки 37,78% протоколов набирает 39,47% голосов.

На втором месте - кандидат от КПРФ Николай Платошкин. За него проголосовали 22,94% избирателей.