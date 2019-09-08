Радий Хабиров набрал на выборах главы Башкирии 79,2% голосов избирателей - данные Exit-poll

В Башкирии, по данным Exit-poll, на выборах главы региона Радий Хабиров набрал на 79,2% голосов избирателей. Радий Хабиров - временный глава Башкирии. Голосование на выборах Главы Башкортостана завершилось в 21 час по местному времени.

Явка избирателей по состоянию на 20 часов составила 65,4%, - сообщает ГТРК Башкортостан. Предварительные итоги выборов региональный Избирком назовет в понедельник, 9 сентября, утром.

В России 8 сентября - единый день голосования. Жители Башкирии выбирали главу республики, депутатов Госсобрания, а также депутатов представительных органов местного самоуправления.

По данным ЦИК РБ, всего в республике работали 3434 участка, в том числе 37 в местах временного пребывания граждан.