Радий Хабиров набрал на выборах главы Башкирии 79,2% голосов избирателей - данные Exit-poll
8 сентября 2019, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]
В Башкирии, по данным Exit-poll, на выборах главы региона Радий Хабиров набрал на 79,2% голосов избирателей. Радий Хабиров - временный глава Башкирии. Голосование на выборах Главы Башкортостана завершилось в 21 час по местному времени.
Явка избирателей по состоянию на 20 часов составила 65,4%, - сообщает ГТРК Башкортостан. Предварительные итоги выборов региональный Избирком назовет в понедельник, 9 сентября, утром.
В России 8 сентября - единый день голосования. Жители Башкирии выбирали главу республики, депутатов Госсобрания, а также депутатов представительных органов местного самоуправления.
По данным ЦИК РБ, всего в республике работали 3434 участка, в том числе 37 в местах временного пребывания граждан.