Путин подписал указ об увольнении генерала, защищавшего в СКР интересы детей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности старшего помощника председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова. В СКР генерал Игорь Комиссаров занимался вопросами защиты прав детей, сирот, социально незащищенных и малообеспеченных семей.

Комиссаров был уволен указом президента от 7 сентября по собственному желанию в связи с уходом на пенсию. Генерал служил почти 50 лет. Особый резонанс получила история, когда благодаря действиям Игоря Комиссарова удалось вывезти в Москву для операции лишившегося ноги сирийского мальчика, - сообщается на сайте kommersant.ru.

Игорь Комиссаров - выпускник Суворовского училища. Служил в Группе советских войск в Германии, органах МВД, в том числе подразделениях по борьбе с организованной преступностью, Федеральной службе судебных приставов и СКР. Игорь Комиссаров награжден орденом Мужества, тремя госнаградами.