Кремль рассказал чуть больше о разговоре с Зеленским... от греха подальше

Зеленский позвонил Путину после громкого обмена удерживаемыми лицами. Об этом на радостях заявил сам Зеленский накануне. Традиционно скупой на подробности, в подобных случаях, Кремль неожиданно пересказал подробности телефонной беседы. Судя по всему, это произошло, чтобы дипломатично не оскорбить Владимира Зеленского, который выдал желаемой за действительное, и немного спустить на землю.

Накануне Зеленский и вовсе заявил об окончании войны с Россией. Вообще, ее несколько лет ведет исключительно сам официальный Киев. А после увольнения Порошенко это и вовсе делают одни только украинские масс-медиа. Но этот фейк о «войне с Россией» на Украине уже давно превратился в своеобразную догматическую мантру.

С заявлениями украинский президент выступил накануне, сразу после обмена «35 на 35». Числа соответствуют количеству обменянных лиц, которые взаимно удерживали Россия и Украина. Шаг был, действительно, позитивный. Но Зеленский расценил его даже не позитивно, а радужно. Пресс-службе Кремля пришлось уточнять.

«При обсуждении проблематики внутри украинского урегулирования подчеркнута важность соблюдения режима прекращения огня, а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения противоборствующих сторон», — говорится в сообщении пресс-службы Путина.

Президент России напомнил Зеленскому о необходимости тщательной подготовке к ближайшему саммиту «нормандской четверки». Это необходимо для того, чтобы встреча стала результативной.

Стороны договорились о продолжении разговора. Пока главным прорывом официального Киева в отношениях с Россией стало то, что Путин разговаривает с Зеленским. Звонки от Порошенко Президент России игнорировал.