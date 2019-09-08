Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков отреагировал на заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что России "стоит вести себя нормально", чтобы работать с США.

Глава Пентагона посоветовал России вести себя "как нормальная страна"

"Он призвал Россию действовать "по правилам, которые мы установили", т.е. послушно следовать за США. Но мир изменился: Россия, Китай, Турция, многие другие страны уже не признают права США навязывать им правила. Пора бы уже проснуться", - высказался сенатор в Twitter.

Пушков отметил, что Марк Эспер так ничего и не понял.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона в рамках пресс-конференции в Париже посоветовал России вести себя "как нормальная страна". Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия разделяла бы западные ценности. По его словам, цель США в настоящий момент – направить РФ на "лучший путь",