"Патологическая русофобия" Польши постепенно уйдёт, считает эксперт

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта отреагировал на заявление польского журналиста Лукаша Гадзалы о том, что Варшаве стоит наладить контакты с Москвой.

В Польше призывают возобновить диалог с Россией

"Это трезвое признание геополитической реальности ... у нас многовековые отношения, пусть и не простые, но тем не менее они существуют. У нас есть огромные возможности для контактов, поэтому та политика, которую проводит часть польской политической элиты, такая патологическая русофобия - этот абсурд постепенно должен уйти", - передаёт слова эксперта RT.

Почта отметил, что в Европе сейчас идёт "эгоистическая борьба" крупных стран за свои интересы и Польша занимает далеко там не самое ведущее место. По его мнению, страна хочет походить на США.

"надо дружить с соседями ... в России достаточно позитивно относятся к Польше, несмотря на крайности нынешней внешней политики польского руководства", - пояснил он.