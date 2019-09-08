Путин прокомментировал выбор кандидата на выборах

Президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму на избирательном участке в Российской академии наук. После того, как глава государства опустил бюллетень, его попросили рассказать о кандидатах.

Путин заявил, что главное не количество кандидатов на выборах, а качество их работы после избрания. Глава государства выразил надежду, что в бюллетене представлены достойные и порядочные люди, передаёт РИА Новости.

"В некоторых странах есть и 30, 50 и 100. Качество их работы от этого не меняется. Важно не сколько, важно - какого качества", - пояснил российский лидер.

На вопрос, знает ли Владимир Путин кандидата, за которого проголосовал, президент ответил, что не знает.

Напомним, что в воскресенье, 8 сентября, выборы разного уровня проходят в 85 регионах России.