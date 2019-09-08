Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

Президент РФ Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого оценили передачу освобожденных заключенных и обсудили прочие актуальные вопросы.

Зеленский поблагодарил Путина за обмен заключёнными

Известно, что диалог состоялся по инициативе украинской стороны, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Дана позитивная оценка освобождению и передаче удерживавшихся на Украине и в России лиц. Акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений", - говорится в тексте.

Путин и Зеленский обсудили прекращение огня на Донбассе и важность последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения противоборствующих сторон. Российский лидер отметил, что необходимо продолжать всестороннюю подготовку к встрече в "нормандском формате", чтобы переговоры принесли результат и способствовали "выполнению имеющихся договоренностей на высшем уровне, прежде всего минских".