Сегодня, 8 сентября, в Челябинской области стартовали выборы губернатора, депутатов районных советов,глав сельских поселений.Всего в единый день голосования состоится 68 выборных кампаний.

Отметим, что некоторые избирательные участки уже начали свою работу, большая часть участков будет открыта с 8.00 до 20.00. К маломобильным гражданам, которые не смогут прийти на выборы в силу состояния здоровья, сотрудники избирательных комиссий придут на дом с переносными ящиками для голосования. По словам председателя Избирательной комиссии Челябинской области Сергея Обертаса, на Южном Урале проживает до 275 тысяч таких человек.

Как сообщали «Аргументы недели», Сергей Обертас прогнозирует явку не менее 42 процентов. Напомним, контролировать ход выборов будут общественные наблюдатели и федеральные эксперты. Так, 8 сентября в Челябинске будет работать известный российский деятель, член Совета по правам человека при президенте РФ Иван Засурский.

Предварительные итоги голосования в Челябинске станут известны уже вечером 8 сентября. Утром 9 сентября будет обработано до 90 процентов бюллетеней. Итоги объявят на специальной пресс-конференции. Это будет возможно благодаря комплексам обработки избирательных бюллетеней.

Фото Вячеслава Шишкоедова («Южноуральская панорама»)