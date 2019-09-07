Мэр Днепра выиграл пари у Зеленского

Президент Украины проиграл градоначальнику спор. Мэр города Днепра пока сохраняет свой пост. А Зеленскому нужно научиться водить Камаз.

Сам спор произошел в июле. Владимир Зеленский заявил в одном из мессенджеров, что заключил пари с мэром города Днепр. Борис Филатов должен был построить мост к 14 сентября. В противном случае он обещал подать в отставку.

Мост в городе Днепр был построен досрочно. За неделю до оговоренного срока, в нынешнюю субботу, градоначальник заявил о завершении строительных работ. Комментируя произошедшее Борис Филатов заявил: «Кто выиграл этот спор? Его выиграл только Днепр».

Публичное заявление было сделано во время прогулки Филатова по уже построенному мосту. Не исключено, что через неделю по нему проедет Зеленский на Камазе. Неизвестно, умеет ли он водить грузовики и открыта ли у него в правах нужная категория. Возможно, президент Украины проедет по мосту в качестве пассажира.