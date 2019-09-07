Нидерланды пытались сорвать процесс обмена между Россией и Украиной

Процесс обмена заключенными задержался из-за давления Нидерландов. Глава тамошнего МИД Стефан Блок заявил о своих попытках повлиять на официальный Киев. Об этом сообщили нидерландские СМИ.

История давления Нидерландов на Украину содержится в письме Стефана Блока, направленном в адрес парламента. Правительство европейской страны сожалеет о выдаче России Владимира Цемаха. Некогда он был начальником противовоздушной обороны Славянской бригады.

Цемаха называют важным фигурантом по делу о сбитом Боинге «Малазийских авиалиний». Ему вменяли чуть ли не непосредственное участие в сбитии самолета.

«Правительство напрасно пыталось дойти до самого высокого уровня руководства, пытаясь убедить Украину, что Цемах не должен быть частью большого обмена заключенными», — заявил глава МИД Нидерландов.

По словам Стефана Блока, нидерландские власти опасаются, что после выдачи Цемаха России, он уже не будет привлечен к ответственности. Власти Нидерландов пытались надавить на официальный Киев. Из-за этого давления и был затянут процесс. По словам источников, близким к переговорам, из-за Цемаха мог сорваться сам обмен.