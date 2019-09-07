На втором этапе Зеленский требует от России освободить рекетиров и террористов?

Президент Украины заявил о втором этапе обмена заключенными между Россией и Украиной. Владимир Зеленский назвал тех, кого он хочет получить вторым траншем обмена. В число новых требований официального Киева вошло возвращение пойманных на шпионаже, рэкете и терроризме.

По словам Зеленского, спустя некоторое время произойдет следующий обмен. Сейчас уже началась работа в этом направлении.

«Я думаю, что во втором этапе мы будем серьезно работать, и мы освободим всех наших людей, потому что много наших людей в Крыму…. Речь не про год, не про год. Мы хотим это делать очень быстро… в ближайшее время. Мы мечтаем и работаем», — заявил президент Украины, отвечая на вопросы журналистов.

Источники корреспондента АН в крымском контрразведывательном ведомстве назвали аппетит Владимира Зеленского чрезмерным. Задержанные в Крыму попались на очень серьезных преступлениях. Им вменили террористическую деятельность.

Упомянутые президентом Украины фигуранты уголовных дел привлекались к ответственности не за политическую деятельность, а за серьезные преступления. По словам источников в силовых ведомствах, многие из представляющих интерес Зеленского людей создали организованные преступные группы, которые занимались рэкетом. Кроме того, они были связаны с международными террористическими организациями.