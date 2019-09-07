Трамп пытается шантажировать Зеленского?

Президент США оказывает политическое давление на своего украинского коллегу. Американская газета Washington Post сообщила о большой игре против Зеленского, которая развернулась в Соединенных Штатах.

Ранее прохладу в отношениях между Зеленским и Трампом называли «попыткой задобрить Путина». Президент Украины объявил о масштабном плане, который включает выполнение всех требований, которые предъявил Запад. Однако это не помогло официальному Киеву наладить контакт с Вашингтоном.

Трамп не принял Зеленского в Белом доме. Кроме того, Соединенные Штаты заморозили военную помощь Украине. Обещанный Киеву транш в 250 миллионов долларов был приостановлен. Это стало поводом для подозрений Белого дома в попытках задобрить Россию.

Теперь появилась новая версия объяснения происходящему. Дональд Трамп пытается шантажировать Владимира Зеленского.

«Надежные источники нам сообщили, что президент имеет иной и более «шкурный» интерес: он пытается заставить Зеленского вмешаться в выборы в президентскую кампанию США в 2020 году, запустив расследование против главного кандидата от демократов Джо Байдена», — сообщила газета Washington Post: «Трамп не просто требует от Украины помощь в президентской кампании, он использует американскую военную помощь, в которой страна отчаянно нуждается, для шантажа».

Нужно оговориться, это всего лишь слухи, которые могут распускать информированные источники в своих интересах. Многие поступки президента США кажутся необъяснимыми. Он зачастую игнорирует сложные вопросы. В подобных случаях слухи становятся альтернативой официальным заявлениям.