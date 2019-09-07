Украинские моряки выехали из СИЗО в Лефортово, сообщил адвокат

Адвокат Николай Полозов сообщил, что украинские моряки, которые были задержаны за провокацию в Керченском проливе, покинули следственный изолятор "Лефортово" в Москве.

Украина срывает обмен пленных, исключив одного россиянина из списка

Согласно источнику, в московский аэропорт "Внуково" прибыл самолёт с украинской символикой и причалил к перрону правительственного терминала. Отмечается, что к нему подъехал автобус, похожий на тот, который выехал из "Лефортово", передаёт Интерфакс.

"В сопровождении экипажей ДПС три автобуса с моряками, вероятно, следуют в аэропорт Внуково, откуда потом вылетят на Украину", - отметил Полозов.

Ранее сообщалось, что адвокат Валентин Рыбир рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал почти всех россиян, которые значились в списке на обмен с Россией.