Путин позвонил Памфиловой из-за совершенного на нее нападения

Президент РФ Владимир Путин позвонил председателю Центризбиркома Элле Памфиловой, чтобы выразить ей поддержку после нападения неизвестного преступника на ее дом. Российский лидер надеется, что злоумышленник скоро будет найден и задержан.

Памфилова описала внешность человека, который напал на нее

"Сразу после прилета президента в Благовещенск на совещание по развитию космодрома Восточный ему было доложено об инциденте в доме Памфиловой ... Путин позвонил Памфиловой и высказал слова поддержки", - сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков РИА Новости.

Ранее сообщалось, что неизвестный проник в дом Памфиловой и несколько раз ударил её предметом, похожим на электрошокер. Известно, что дело о нападении на председателя ЦИК передано в Следственный комитет.