Путин позвонил Памфиловой из-за совершенного на нее нападения
7 сентября 2019, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин позвонил председателю Центризбиркома Элле Памфиловой, чтобы выразить ей поддержку после нападения неизвестного преступника на ее дом. Российский лидер надеется, что злоумышленник скоро будет найден и задержан.
"Сразу после прилета президента в Благовещенск на совещание по развитию космодрома Восточный ему было доложено об инциденте в доме Памфиловой ... Путин позвонил Памфиловой и высказал слова поддержки", - сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков РИА Новости.
Ранее сообщалось, что неизвестный проник в дом Памфиловой и несколько раз ударил её предметом, похожим на электрошокер. Известно, что дело о нападении на председателя ЦИК передано в Следственный комитет.