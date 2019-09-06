Украина срывает обмен пленных, исключив одного россиянина из списка

В киевский пункт сбора доставлены почти все лица из списка, который ранее был согласован. Не доставили одного россиянина. По словам адвоката, это может сорвать процесс обмена, анонсированный ранее.

По словам адвоката, в пункт сбора не доставлен Руслан Гаджиев. Украинский суд приговорил его к 15 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на Донбассе.

«Я предупреждаю участников обмена с российской стороны: одного из ваших не доставили в пункт сбора, обратите внимание. Надеюсь, сегодня эта ошибка будет исправлена, время еще есть», — публично заявил представляющий интересы лиц из списка российского стороны Валентин Рыбин.

Заявление было сделано на facebook-страничке адвоката. Он записал видео, которое озаглавил «Обмен под угрозой срыва».

По некоторым данным, Руслан Гаджиев мог быть по каким-то причинам исключен из списка украинской стороной в одностороннем порядке. Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 12 человек из российского списка. Как раз они и были доставлены в пункт сбора. Указа о помиловании Руслана Гаджиева пока нет. По крайней мере, он не обнародован.

Этот обмен был анонсирован ранее. Президент России Владимир Путин заявил, что процесс переговоров находится на финальной стадии.