Адвокат рассказал, что Зеленский помиловал людей из списка на обмен

Украинский адвокат Валентин Рыбир рассказал, что президент страны Владимир Зеленский помиловал практически всех россиян, значащихся в списке на обмен с Россией.

Путин рассказал об обмене задержанными между Россией и Украиной

Рыбин отметил, что таким образом украинская сторона выполнила почти все свои обязательства, которых удалось достичь на переговорах между Россией и Украиной, передаёт РИА Новости.

«В пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствуют практически все по списку, согласованному ранее. Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах», - заявил адвокат.