Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск "не возникал" из-за визита советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Россию и хочет налаживать отношения с Вашингтоном.

Лукашенко подчеркнул, что Болтон побывал и в Сочи, и в Москве, где "обнимался" с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы Белоруссии, Минск спокойно "это перенес", передает в пятницу, 6 сентября, РИА "Новости"

В беседе с журналистами Александр Лукашенко добавил, что белорусская сторона, несмотря ни на что, должна налаживать отношения с американской. "Это же империя. Самая сильная страна", – подчеркнул политик.