Польша является врагом российской государственности, который не признает никаких правил. Такую точку зрения высказал журналист Матеуш Пискорский в статье еженедельника Myśl Polska.

По его словам, мероприятия, организованные в Польше к 80-летию начала Второй мировой войны, свидетельствуют о том, что Варшава пытается разрушить историко-международное самосознание современной России.

"и, хотя не добивается на этом поприще заметных успехов, предстает в образе последовательного и не признающего никаких правил врага российской государственности", - отметил в своем материале Пискорский.

При этом журналист отдает должное реакции РФ: "Терпеливость российской стороны и ее выдержка перед лицом провокационных действий, предпринимаемых руководством Польши, поистине огромна", - добавляет он.