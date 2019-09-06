В конгрессе призвали Трампа ввести новые антироссийские санкции

Члены комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Элиот Энгел и Майкл Маккол предложили Трампу ввести санкции против РФ из-за прошедших в Москве и Санкт-Петербурге акций.

Призыв к антироссийским санкциям прозвучал из-за якобы имевших место "нарушений прав человека" во время проведения несанкционированных митингов. Об этом говорится в распространенном совместном заявлении американских конгрессменов.

"Многие из этих людей были запуганы, избиты, арестованы или заключены в тюрьму", - заявили они (цитата по ТАСС). По мнению Энгела и Маккола, Трамп обязан воспользоваться полномочиями в соответствии с законом Магнитского.