В Пентагоне назвали главную угрозу для США в киберпространстве
5 сентября 2019, 22:52 [ «Аргументы Недели» ]
Главные опасения у США в киберпространстве по-прежнему вызывает Россия. Об этом заявил в четверг главный юридический советник Агентства национальной безопасности США Гленн Герстелл.
По его словам, опасных для США стран четыре, но Россия с ее "большими возможностями создания проблем, особенно в части распространения неверной информации и дезинформации - однозначно номер один", отметил Герстелл.
Второе место занимает Китай, на третьем располагается Северная Корея. Замыкает данную четверку "потенциально опасных для США государств" Иран с его "непредсказуемыми действиями". Пентагон наблюдает за этими странами.