В Пентагоне назвали главную угрозу для США в киберпространстве

Главные опасения у США в киберпространстве по-прежнему вызывает Россия. Об этом заявил в четверг главный юридический советник Агентства национальной безопасности США Гленн Герстелл.

По его словам, опасных для США стран четыре, но Россия с ее "большими возможностями создания проблем, особенно в части распространения неверной информации и дезинформации - однозначно номер один", отметил Герстелл.

Второе место занимает Китай, на третьем располагается Северная Корея. Замыкает данную четверку "потенциально опасных для США государств" Иран с его "непредсказуемыми действиями". Пентагон наблюдает за этими странами.