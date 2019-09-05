Путин ответил на призыв заключения мирного договора с Японией

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вопрос мирного договора с Японией касается не только двухсторонних отношений, но также безопасности и интересов других государств. Абэ предложил Путину мирный договор

Напомним, как ранее сообщали "АН, премьер-министр Японии Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что Россия и Япония больше не должны медлить с заключением мирного договора.

По словам российского лидера, стороны будут стремиться к заключению соглашения, несмотря на сложности: "Мы должны учитывать и позицию третьих стран, и обязательства Японии перед третьими странами, в том числе перед США".