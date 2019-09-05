Путин рассказал, что протестные акции молодежи иногда приводят к позитивному результату

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, высказался по поводу протестных акций молодежи.

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Российский лидер считает, что люди имеют право выражать свою точку зрения, "в том числе в ходе протестных акций". "Иногда это и приводит к позитивному результату, потому что встряхивает власть, выстраивает ее в нужном направлении для того, чтобы она эффективнее решала стоящие перед ней проблемы", - пояснил Путин свое мнение.

Но, как сказал глава государства, действовать нужно только в позитивном ключе, руководствуясь не своими узкокорыстными, групповыми интересами, а интересами страны и людей, - передает РИА Новости. "И действовать в рамках установленных правил и законов", — подчеркнул Путин.