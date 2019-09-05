Путин рассказал, чем опасны американские ракеты в Южной Корее и Японии

Президент России Владимир Путин заявил, что нахождение американских ракет в Южной Корее или Японии является угрозой для Российской Федерации, поскольку таким образом ракеты США смогут «перекрывать значительную часть российской территории».

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«Если они будут размещены в Японии или Южной Корее, мы понимаем, что это будет сделано под предлогом купирования угроз со стороны Северной Кореи, но и для нас это создает определенные и существенные проблемы, потому что, скорее всего, эти ракетные системы будут перекрывать значительную часть российской территории», - сказал президент.

При этом глава государства уточнил, что не обсуждал вопрос с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. По словам Владимира Путина, данным вопросам будут заниматься в МИД, передаёт РИА Новости.