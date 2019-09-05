Путин рассказал об обмене задержанными между Россией и Украиной

Глава Российской Федерации Владимир Путин рассказал, на каком этапе находится процесс переговоров между Россией и Украиной по обмену удерживаемыми лицами.

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По словам президента, переговоры между двумя странами близятся к финалу. Владимир Путин отдельно отметил, что участвующий в переговорах украинский политик Виктор Медведчук «особенно переживает» за некоторых задержанных, передаёт RT.

«Нам достаточно сложно было принимать решения в отношении конкретных людей. Но, исходя из соображения гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведём, в том числе и с официальными властями. Думаю, что в ближайшее время это станет известно», - заявил президент.