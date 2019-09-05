Путин рассказал, что японцы смогут посещать Курилы без виз

Президент России Владимир Путин заявил, что граждане Японии могут посещать Курильские острова без виз, поскольку люди не должны становиться жертвами прошлых геополитических событий.

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«Есть гуманитарный фактор. Не могу не согласиться с Синдзо, что пока те вопросы не решены, то нужно сделать все, чтобы люди, которые имеют отношение к этим территориям, не чувствовали себя жертвами геополитических событий прошлых лет», - сказал российский президент.

Он отметил, что Россия позволяет гражданам Японии свободно посещать четыре острова Курильской гряды, которые являются частью территории РФ. При этом японцам даже не требуются визы, передаёт РИА Новости.