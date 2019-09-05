Захарова рассказала, зачем США лезут в дела России и Китая

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратила внимание, что Соединённые Штаты регулярно стараются вмешаться во внутреннюю политику России и Китая. По ей словам, власти США постоянно делают заявления, касающиеся внутренних дел РФ и КНР.

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«Мы наблюдаем это вмешательство регулярно, с разной степенью активности и с использованием разных технологических и иных возможностей, мы говорим об этом постоянно. Мы наблюдаем аналогичную картину в отношении Китая», - сказала Захарова.

Дипломат считает, что таким образом Америка старается продемонстрировать своё доминирование в отношениях с другими странами, передаёт «Свободная пресса».