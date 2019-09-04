Министр труда оценил идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин на полях Восточного экономического форума прокомментировал переход на четырёхдневную рабочую неделю. По его словам, в ближайшее время вопрос не будет решён.

"Это не то, что будет решено в течение ближайших лет. Это все достаточно долгий процесс ... Я могу сказать, что таких прецедентов, чтобы какая-то страна перешла на четыре дня, нет. Это некая перспектива. Как-то вокруг этого в перспективе можно говорить", - передаёт слова министра ТАСС.

Топилин добавил, что переход на четырехдневную рабочую неделю может быть рассмотрен в рамках нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Министр считает, что можно попробовать начать с некоторых отраслей и компаний, где для этого есть технологические возможности.

"Ведь мы же говорим ... и о возможностях, чтобы у человека было побольше свободного времени для того, чтобы он его более эффективно использовал", - за