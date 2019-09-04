Путин и Моди приняли совместное заявление
4 сентября 2019, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин и премьер - министр Индии Нарендра Моди после переговоров на острове Русский на полях Восточного экономического форума приняли совместное заявление о сотрудничестве.
"Российско-индийские отношения успешно выдерживают турбулентность современного мира. При этом они не зависят и никогда не будут зависеть от воздействия извне. Развитие всего комплекса отношений между Россией и Индией является внешнеполитическим приоритетом двух стран", - говорится в заявлении " Через доверие и партнёрство – к новым вершинам сотрудничества" на сайте Кремля.
Россия и Индия также призвали международное сообщество к созданию единого фронта борьбы с терроризмом.