В России призвали Запад не искажать исторические факты
4 сентября 2019, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]
МИД Российской Федерации призвал Запад прекратить искажать исторические факты. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
По ее словам, прошедшие 1 сентября в Польше торжественные мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны, фактически превратились в беспрецедентный эпизод переписывания истории.
"В наших общих интересах максимально деполитизировать дискуссии на темы из нашего недавнего исторического прошлого и перевести их в русло профессионального диалога ученых-историков", - сказала Захарова.