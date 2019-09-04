В России призвали Запад не искажать исторические факты

МИД Российской Федерации призвал Запад прекратить искажать исторические факты. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, прошедшие 1 сентября в Польше торжественные мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны, фактически превратились в беспрецедентный эпизод переписывания истории.

"В наших общих интересах максимально деполитизировать дискуссии на темы из нашего недавнего исторического прошлого и перевести их в русло профессионального диалога ученых-историков", - сказала Захарова.