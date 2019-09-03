Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Экс-президент украинского государства, а ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко не явился во вторник, 3 сентября, на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего лидера Незалежной Игоря Головань: "Петр Алексеевич сегодня не появится. Вы знаете о событиях в парламенте.. Это мы считаем уважительной причиной", - отметил он.

По его словам, речь идет о работе Петра Порошенко в парламенте на посту депутата Рады, которую, по всей видимости, никак нельзя было отложить: "Мы уверены, что следователи с нами согласятся", - добавил он.