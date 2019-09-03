Президент Белоруссии заявил, что вынужден отказаться от идеи добираться на работу на велосипеде из-за того, что Зеленский его с этим уже опередил. Это произошло на встрече политика с школьниками.

Александру Лукашенко стыдно ездить на нескольких автомобилях на работу. Ему бы хотелось для этого использовать более демократичный транспорт. Все это слова самого президента Белоруссии.

«Меня всегда тянет к тому, чтобы сесть на электромотоцикл или велосипед и поехать на работу, но все испортил Зеленский», — заявил политик, — «Президент Украины, когда его избрали, сказал, что будет на велосипеде ездить, и я отказался от этой идеи».

Владимир Зеленский победил на выборах несколько месяцев назад. Александр Лукашенко стал президентом Белоруссии в 1994 году. Каким образом нынешний украинский лидер мог опередить белорусского коллегу - не поясняется.

На самом деле, Лукашенко пошутил. Он больше любит автомобили. Да и соображения безопасности не позволяют главам государств добираться до работы на велосипеде.