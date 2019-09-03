Стала известна новая схема обмена заключенными между Россией и Украиной

Россия и Украина при обмене заключенными могут использовать новую схему работы с уголовными делами. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.

Согласно новой схеме, осужденные будут помилованы президентскими указами, а подследственных по договоренности отправят на Украину и в Россию с копиями их уголовных дел, а за преступления осудят заочно, отметил собеседник.

Вероятно, такие изменения потребовались, поскольку Москва и Киев не смогли договориться о юридическом оформлении освобождения и обмена людей. Обмен планировался по формуле "35 на 35" 1 сентября, но не состоялся.