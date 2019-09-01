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Башар Асад отправил брата под арест после постов его сына про роскошную жизнь

1 сентября 2019, 16:29 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Башар Асад отправил брата под арест после постов его сына про роскошную жизнь
фото из instagram сына брата Башара Асада

Двоюродный брат Башара Асада магнат Рами Махлуф оказался под арестом. Как сообщают местные СМИ, это произошло после публикаций сына бизнесмена в социальных сетях, в которых он хвастался шикарной жизнью.

У сирийских журналистов две основные версии произошедшего. По одной из них Башар Асад ожидает от брата отказа от собственности. Другие заявляют, что сирийский лидер требует от Рами Махлуфа солидную сумму.

Формально арест произошел в рамках кампании борьбы с коррупцией. Она началась после того, как сын Рами Махлуфа начал выкладывать в своем Instagram снимки, на которых он демонстрирует элементы роскоши.

По слухам, аресту Рами Махлуфа предшествовал разговор Башара Асада с Владимиром Путиным. Российский президент потребовал вернуть долги.

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