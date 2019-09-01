Захарова оценила "современный критерий" отбора стран на годовщину войны
1 сентября 2019, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение о причине Польши не приглашать Россию на 80-ю годовщину с начала Второй мировой войны. Дипломата возмутил отбор стран по "современному критерию".
"В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла", - написала Захарова в Facebook.
Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что в этом году страны выбирались по "современному критерию", а именно были приглашены страны Евросоюза, НАТО и представителей "Восточного партнерства". Также он добавил, что Россия якобы отказывается принимать "историческую правду".