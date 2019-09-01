Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение о причине Польши не приглашать Россию на 80-ю годовщину с начала Второй мировой войны. Дипломата возмутил отбор стран по "современному критерию".

Польша не пригласила Россию из-за нежелания признавать "историческую правду"

"В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла", - написала Захарова в Facebook.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что в этом году страны выбирались по "современному критерию", а именно были приглашены страны Евросоюза, НАТО и представителей "Восточного партнерства". Также он добавил, что Россия якобы отказывается принимать "историческую правду".