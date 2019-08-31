Президент Польши призвал сохранить санкции против РФ

Президент Украины может рассчитывать на поддержку Польши в части сохранения антироссийских санкций. Об этом на минувшей встрече с украинским коллегой заявил президент Польши Анджей Дуда. Зеленский охарактеризовал "Северный поток-2" как угрозу всей Европе

"Мы считаем, что политика санкций [против России - прим. ред.] должна быть продолжена, так как это самый мирный метод", - заявил Дуда на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Варшаве в субботу.

Дуда раскритиковал российскую политику и подчеркнул, что санкции против российской стороны должны продолжаться. Кроме того, он выразил поддержку лидеру Украины относительно территориальной целостности государства.