Президент Польши призвал сохранить санкции против РФ
31 августа 2019, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины может рассчитывать на поддержку Польши в части сохранения антироссийских санкций. Об этом на минувшей встрече с украинским коллегой заявил президент Польши Анджей Дуда.
"Мы считаем, что политика санкций [против России - прим. ред.] должна быть продолжена, так как это самый мирный метод", - заявил Дуда на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Варшаве в субботу.
Дуда раскритиковал российскую политику и подчеркнул, что санкции против российской стороны должны продолжаться. Кроме того, он выразил поддержку лидеру Украины относительно территориальной целостности государства.