Президент Украины Владимир Зеленский заявил об "угрозе" всей Европе из-за "Северного потока-2". По словам украинского лидера, энергетический проект неприемлем для европейских стран.

В ходе своего визита в Польшу глава Украины обсудил с польским коллегой Анджеем Дудой ситуацию, связанную со строительством трубопровода. Об этом Владимир Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с Дудой.

"Мы уделили внимание вопросу энергетической безопасности. И здесь мы говорим с Польшей в единый голос: "Северный поток-2" является неприемлемым и несет угрозу всей Европе", - рассказал нынешний лидер Незалежной.

Ранее, в июле, Зеленский заявил, что единственный человек, который может остановить строительство проекта, - это президент США Дональд Трамп. А лидеры Франции и Германии не в состоянии выступать против газопровода.