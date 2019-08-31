Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым заявил, что обязательно посетит Чечню. По словам российского лидера, он давно там не был и хочет приехать.

"Я давно у вас не был, хочу приехать и обязательно приеду, обязательно ... Знаю, что республика развивается достаточно хорошими темпами. Мы с вами помним, в каком она была состоянии определённое количество лет назад", - сообщили слова президента в пресс-службе Кремля.

Кадыров пригласил приехать Путина в ближайшее время: в декабре или ноябре. Глава Республики отметил, что старейшины и ученые уже начали "наезжать" и спрашивать, почему президент не приезжает и не он ли в этом виноват.

"Владимир Владимирович, если у Вас получится. Знаю, что у Вас загруженный график. Вы приезжали к нам, когда у нас были серьезные проблемы. Но благодаря Вам у нас сегодня совсем другая жизнь", - добавил он.