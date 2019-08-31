Пушков оценил заявление нового главы МИД Украины о мире в Донбассе

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на заявление нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о восстановлении мира в Донбассе. Глава министерства отметил, что продвинуться в данном направлении необходимо за полгода.

В МИД Украины озвучили условия амнистии в Донбассе

"Новый глава МИД Украины обещает решить кризис в Донбассе за полгода? Амбициозно, но сомнительно. Для начала Киеву надо выполнить 1-й и 2-й пункты Минских соглашений: прекратить обстрелы, отвести тяжелые вооружения", -высказался сенатор в Twitter.

Пушков добавил, что Пристайко следовало бы ещё "научиться правильно читать соглашения", потому экс-министр Климкин начинал их читать "с конца".

Ранее новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сейчас для Украины задача номер один - это восстановление мира на востоке и деоккупация и возвращение Крыма. После чего Киев готов подумать над выборами в регионе и амнистией.