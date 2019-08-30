Макрон и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе
30 августа 2019, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил намерение провести в ближайшее время встречу в "нормандском формате".
Об этом сегодня информирует пресс-служба украинского лидера. Как отмечается, в ходе беседы Зеленский приветствовал позицию участников G7 относительно "невозможности возвращения России" в формат.
В свою очередь, Эммануэль Макрон напомнил об общем стремлении к быстрому прогрессу по мерам безопасности, а также политическим мерам, необходимым для урегулирования конфликта на востоке Украины.