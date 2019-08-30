Путин дважды поздравил Лукашенко с днем рождения

Президенту Белоруссии исполнилось 65 лет. Как сообщила пресс-служба Владимира Путина, российский президент поздравил своего коллегу. И сделал это дважды.

Сначала российский лидер направил в адрес белорусского президента поздравительную телеграмму. Вероятно, она уже дошла. Теперь поздравление было продублировано, уже по телефону.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с 65-летием», — сообщила пресс-служба российского лидера.

Отношения России и Белоруссии уже давно вышли за рамки партнерских. Они уже, скорее, дружеские. В телеграмме Владимир Путин отметил вклад Лукашенко в укрепление Союзного государства.