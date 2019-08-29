В МИД Украины озвучили условия амнистии в Донбассе

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе заседания Рады поставил задачу за полгода продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе, передает сегодня РИА Новости.

Он заявил, что если процесс урегулирования продвинется дальше, то они задумаются над следующими шагами. В числе этих шагов - возвращение людей к мирной жизни, проведение выборов, амнистия, снятие торговых ограничений.

"Самый большой наш внешнеполитический приоритет, задача номер один - это восстановление мира на востоке и деоккупация и возвращение Крыма. При подвижках Киев готов подумать над выборами в регионе и амнистией".

Кроме того, в данном списке также появится пункт о возобновлении полного контроля над границами. При этом официальный Киев не намерен и не будет вести бесконечные переговоры в разных форматах, оговорился дипломат.