Спикер Верховной рады выключил микрофон депутату, говорившему по-русски

Спикер Верховной рады Украины нового созыва Дмитрий Разумков выключил микрофон депутату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олегу Волошину за выступление на русском языке.

Это случилось, когда депутаты задавали вопросы претенденту на кресло вице-спикера Рады Руслану Стефанчуку. Волошин заявил, что имеет право выступать на языке своих избирателей, после чего звук выступления пропал.

"В этом зале есть разные депутаты, мы такие же разные, как наши граждане, говорящие на разных языках, ходящие в разные церкви и исповедующие разные идеологии", - сказал он и перешел на русский язык выступления.

Ему сделали замечание, попросив придерживаться регламента, однако Волошин ответил, что к него есть право говорить на русском. Однако продолжить свое выступление депутат смог, лишь перейдя обратно на украинский.