Российский эксперт оценил компетентность новых министров Украины

Российский эксперт Андрей Суздальцев рассказал, чего стоит ждать от назначения новых глав МИД и минобороны, а также премьер-министра Украины. По его словам, новые назначения не повлияют на существующий политический курс.



На Украине назначили глав Минобороны и МИД

Суздальцев уверен, что новые министры Украины не очень компетентны в своей области. Он отметил, что главным критерием для назначений в правительство Украины является не компетентность, а «максимальная верность» президенту страны Владимиру Зеленскому.

«Они будут создавать иллюзии, что состоится встреча в "нормандском формате», - считает эксперт. Он также предположил, что новое правительство продолжит настаивать на введении новых санкций против России, передаёт РИА Новости.