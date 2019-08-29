Премьер-министр Украины опубликовал прощальное видео

Глава правительства официального Киева Владимир Гройсман сделал видеозапись, на которой он прощается с народом. Она опубликована на фейсбуке политика.

Пока президент Украины решает вопрос с кандидатурой премьер-министра, уходящий глава кабмина сделал широкий публичный жест. Он записал в своем кабинете видеопрощание.

«Уже совсем скоро в этот кабинет зайдет новый премьер, на плечи которого ляжет огромная ответственность – решать, как продолжать строить и развивать страну», — начал свою речь Владимир Гройсман: «Из своего опыта понимаю, как это непросто - принимать решения, от которых зависит жизнь миллионов людей».

Преемнику уходящий премьер пожелал сил, терпения, удачи и успеха. Никаких фамилий он не назвал.

В настоящий момент не известно, кто на Украине возглавит правительство. Среди возможных претендентов называют замглавы администрации Зеленского Алексей Гончарук. Он известен поддержкой Порошенко во время выборов и заявлением, в котором сказал, что не знает «кто такой Зеленский».

Прощальное видео Гройсмана может означать его намерением остаться в политической обойме. Политик пытался попасть в Верховную раду. Однако на минувших парламентских выборах его партия не смогла пройти пятипроцентный барьер.