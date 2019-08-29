Украинского режиссера Олега Сенцова этапировали в Москву. Сенцов, осужденный в России за подготовку терактов в Крыму, перевезен из колонии № 8 в городе Лабытнанги в Бутырскую тюрьму, - сообщает "Интерфакс".

Сенцова доставили в Москву для обмена с украинской стороной, - сообщил источник ТАСС.

Адвокат режиссера Дмитрий Динзе не подтвердил, но и не опроверг данную информацию.

28 августа пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что освобождение из-под стражи главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского связано с подготовкой обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, который планируется провести по формуле "35 на 35".