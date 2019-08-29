В Госдуме назвали условия для диалога с Грузией в ответ Зурабишвили

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев оценил условия, которые выставила президент Грузии Саломе Зурабишвили для начала диалога с РФ. Депутат отметил, что глава государства смягчила свою позицию в отношении России.

Президент Грузии объяснила, когда состоится диалог между Москвой и Тбилиси

"Ей осталось воспользоваться практическим примером турецкого лидера Эрдогана и принести извинения за несуразные выражения о том, что "Россия - агрессор, Россия - оккупант", - сказано на сайте "Дума ТВ".

Шхагошев добавил, что об этом грузинский лидер заявила пару месяцев назад, назвав Россию "врагом". По его словам, Россия будет готова возобновить отношения только после извинений, "несмотря на ряд русофобских настроений, которые наблюдались в Грузии". Депутат заявил, что Москва и так никогда не портила отношения с Тбилиси.