Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев на авиасалоне МАКС заявил, что Соединённые Штаты "выкручивают руки" иностранным заказчикам российского оружия, ссылаясь на санкции.

Дмитрий Шугаев отметил, что представители посольств, Госдепартамента и военных миссий приезжают в органы, которые отвечают за военно-техническое сотрудничество, и начинают "пугать" санкциями.

"Ребята, вы знаете, у нас тут санкции, сейчас все попадете скопом ... Это беспрецедентно, сейчас это все вышло за рамки каких-то правовых отношений", - передаёт его слова ТАСС.

По его словам, санкции не работают в полную силу на Вашингтон, как им бы хотелось, потому что Москва может найти решение.

"Это переход на национальные валюты, это фактически дедолларизация", - заключил он.