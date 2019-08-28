США "выкручивают руки" заказчикам оружия, считает глава ФСВТС
28 августа 2019, 19:33 [ «Аргументы Недели» ]
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев на авиасалоне МАКС заявил, что Соединённые Штаты "выкручивают руки" иностранным заказчикам российского оружия, ссылаясь на санкции.
Дмитрий Шугаев отметил, что представители посольств, Госдепартамента и военных миссий приезжают в органы, которые отвечают за военно-техническое сотрудничество, и начинают "пугать" санкциями.
"Ребята, вы знаете, у нас тут санкции, сейчас все попадете скопом ... Это беспрецедентно, сейчас это все вышло за рамки каких-то правовых отношений", - передаёт его слова ТАСС.
По его словам, санкции не работают в полную силу на Вашингтон, как им бы хотелось, потому что Москва может найти решение.
"Это переход на национальные валюты, это фактически дедолларизация", - заключил он.