На Украине не смогли отказаться от экспорта из России

Украинска оборонка не в состоянии заменить российские комплектующие для военной техники. Об этом заявила депутат партии «Слуга народа» Анна Коваленко. Ее слова цитируют украинские СМИ.

Импорт деталей из Российской Федерации сокращен на 60 процентов. Это все, чего смогла добиться украинская промышленность.

«Для остальных 40% до сих пор не нашли замену», — пояснила парламентарий украинским журналистам.

В настоящее время украинская армия зависит от российской оборонки. На балансе вооруженных сил Украины стоит огромное количество техники, которая производится в России. В первую очередь, речь идет об авиации. Для ее эксплуатации требуются комплектующие, которые могут быть посавлены только из России.