Вступил в силу новый пакет антироссийских санкций США

Вступил в силу второй пакет антироссийских санкций по "делу Скрипалей". Это произошло сегодня в 07:00 по московскому времени. Президент США Дональд Трамп подписал соответствующий указ 2 августа.

США будут возражать против предоставления РФ кредитов международными организациями. Кроме того, отныне вводятся ограничения на экспорт лицензируемых товаров и технологий, контролируемых Минторгом США.

В свою очередь, американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в российской валюте, а также кредитовать правительство - также не в рублях.

При этом США не стали понижать уровень дипломатических отношений с РФ и не попытались запретить полеты российских авиакомпаний. Осталась без каких-либо ограничений и торговля нефтью и нефтепродуктами.